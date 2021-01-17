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بالفيديو.. إحباط محاولتي تهريب لمادة «الشبو» المخدرة داخل حقائب سفر

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الرياض - محمد عبدالله - بمطار الملك خالد الدولي..

أحبطت هيئة الجمارك ، محاولتي تهريب كميات من مادة «الشبو» المخدرة أثناء محاولة تهريبها إلى البلاد داخل حقائب سفر.

وفي بيان لها، قالت الجمارك: تم إحباط محاولتي تهريب 15.049 جرامًا من مادة «الشبو» المخدرة في مطار الملك خالد الدولي، لافتة إلى أنه «عُثر على تلك الكميات مخبأة داخل حقائب سفر».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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