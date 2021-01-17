بالفيديو.. إحباط محاولتي تهريب لمادة «الشبو» المخدرة داخل حقائب سفر

الرياض - محمد عبدالله - بمطار الملك خالد الدولي..
أحبطت هيئة الجمارك السعودية، محاولتي تهريب كميات من مادة «الشبو» المخدرة أثناء محاولة تهريبها إلى البلاد داخل حقائب سفر.
وفي بيان لها، قالت الجمارك: تم إحباط محاولتي تهريب 15.049 جرامًا من مادة «الشبو» المخدرة في مطار الملك خالد الدولي، لافتة إلى أنه «عُثر على تلك الكميات مخبأة داخل حقائب سفر».
#ارقد_وآمن | الجمارك السعودية تحبط محاولتي تهريب 15,049 جرام من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها مخبأة داخل حقائب سفر. pic.twitter.com/1YsbuCmD3N— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) January 17, 2021
#ارقد_وآمن | الجمارك السعودية تحبط محاولتي تهريب 15,049 جرام من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها مخبأة داخل حقائب سفر. pic.twitter.com/1YsbuCmD3N— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) January 17, 2021
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