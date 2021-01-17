بالفيديو.. إحباط محاولتي تهريب لمادة «الشبو» المخدرة داخل حقائب سفر

أحبطت هيئة الجمارك السعودية، محاولتي تهريب كميات من مادة «الشبو» المخدرة أثناء محاولة تهريبها إلى البلاد داخل حقائب سفر.

وفي بيان لها، قالت الجمارك: تم إحباط محاولتي تهريب 15.049 جرامًا من مادة «الشبو» المخدرة في مطار الملك خالد الدولي، لافتة إلى أنه «عُثر على تلك الكميات مخبأة داخل حقائب سفر».

#ارقد_وآمن | الجمارك السعودية تحبط محاولتي تهريب 15,049 جرام من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها مخبأة داخل حقائب سفر. pic.twitter.com/1YsbuCmD3N — الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) January 17, 2021

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