30 ألف يستأنفون الدراسة بتعليم شرورة



انطلق الفصل الدراسي الثاني بتعليم شرورة وانتظم في جميع المراحل الدراسية ما يقارب من 30 ألفًا من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية رياض الأطفال ومرحلة الابتدائي والمتوسط والثانوي والتربية الخاصة والتعليم المستمر عبر منصة مدرستي والروضة الافتراضية وقنوات عين التليفزيونية يتابعهم 1670 معلمًا ومعلمة في مختلف المراحل والفصول الدراسية، مع استمرار المدارس في توزيع الكتب الدراسية والتي انطلقت منذ الخميس الماضي وفق الإجراءات الاحترازية ، كما يتابع المدارس ميدانيًا وعن بعد 105 مشرفين ومشرفات تربوية في مختلف التخصصات والأقسام إضافة لفريق الدعم الفني، وينطلق هذا الفصل بتطبيق الخطة الدراسية الجديدة ميدانيًا.

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