صيانة طرق جدة

نفذت أمانة محافظة جدة، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أعمال صيانة لعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة خلال العام الماضي 2020 بمساحات تجاوزت 6.051.706م2 وتركيب 4218 من اللوحات الإرشادية والأعمدة المرنة ولوحات الترقيم، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع والمحاور الرئيسية في أنحاء المدينة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة المحافظة المهندس عمرو جاليه، أن الأمانة نفذت خطة عمل متكاملة وفق برنامج زمني جرى من خلاله التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ أعمال الصيانة.