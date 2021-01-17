70 ألف قضية جزائية في 5 أشهر

النسبة الأعلى
بحسب مؤشرات وزارة العدل، تصدرت قضايا تعزيز حق عام باقي القضايا التي استقبلتها المحاكم بـ58149 قضية، بنسبة 82% من إجمالي القضايا، ثم قضايا تعزيز حق خاص بـ8718 قضية (12.3%)، ثم حدود حق عام بـ2298 قضية، تلتها الطلبات العارضة ونحوها (حق خاص) بـ1446 قضية. بينما جاءت النسبة الأعلى في عدد القضايا الواردة للمحاكم خلال ربيع الأول بـ15473 قضية، ثم ربيع الآخر بـ15300 قضية، و14539 في جمادى الأولي، ثم 13112 في صفر، وحل أخيرا محرم بـ12499 قضية.
مؤشرات عدلية
القضايا الجزائية الواردة للمحاكم الابتدائية خلال الأشهر الـ5:
أظهرت مؤشرات العدل استحواذ المحاكم الابتدائية بمنطقة الرياض على النسبة الأعلى لقضايا «حق عام» بـ16395 قضية، تلتها مكة المكرمة بـ12170 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ7427 قضية. بينما جاءت النسبة الأعلى في قضايا الحق الخاص بمحاكم منطقة مكة المكرمة بـ2582 قضية، ثم الرياض بـ1908 قضية، وحلت ثالثا منطقة عسير بـ1242 قضية.
70923 عام 1442
60448 حق عام
10475 حق خاص
12499 في محرم
13112 في صفر
15473 في ربيع الأول
15300 في ربيع الآخر
14539 في جمادي الأولي
قضايا حق عام
حق خاص
58149
تعزيز حق عام
2298
حدود حق عام
8718 تعزيز حق خاص
1446 الطلبات العارضة ونحوها (حق خاص)
286 قصاص فيما يتضمن إتلافا
5 حدود حق خاص
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