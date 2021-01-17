تسليم الكتب وبدء الفصل الثاني

شهدت المدارس، أمس، حضورا لافتا من الطلاب والطالبات لاستلام كتب الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات احترازية من القائمين على المدارس مثل فرض التباعد والوقوف في الطوابير وتعقيم اليدين قبل وبعد استلام الكتب.

وخصصت وزارة التعليم الفترة الصباحية لطلاب وطالبات المتوسط والثانوي والفترة المسائية للمرحلة الابتدائية. وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في رسالة وجهها عبر حسابه في تويتر «أبنائي الطلاب والطالبات، زملائي المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب: ‏مع بداية الفصل الدراسي الثاني نجدد ثقتنا بعطائكم وتميّزكم الذي لا حدود له في مواصلة نجاح التعليم عن بُعد‬، وتحقيق تطلعات قيادتنا، ورؤية وطننا الغالي، والعمل معاً لتعزيز نواتج التعلّم».

زيارات ميدانية

قام مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي بجولة لعدد من المدارس في الرياض لمتابعة سير العملية التعليمية والاطلاع على آلية توزيع الكتب فيها، وذلك لضمان بداية جادة ومنتظمة للفصل الدراسي الثاني. ‏والتقى بعدد من أولياء الأمور وشكرهم على دعمهم لجهود وزارة التعليم‬، مؤكدا أنهم شركاء في نجاح العملية التعليمية عن بعد‬.

مهام وإجراءات

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن الإدارة بدأت من وقت مبكر في الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني وتشكيل عدد من اللجان المختصة التي تقوم ببعض المهام والإجراءات، ومن تلك اللجان اللجنة الخاصة بتوزيع وترحيل المقررات بداية من مستودعات الإدراة وصولا إلى مكاتب التعليم ومدارس المنطقة لتسليمها إلى أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، وسط أعمال مميزة وجهود مثمرة من قيادات المدارس في إيصال الكتب الدراسية إلى منازل الطلاب حتى في فترة الإجازة.

وقام أبوهادي بزيارة العديد من المدارس في قطاعي المسارحة.

كما زارت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب مُسلم عدداً من مدارس مكاتب تعليم وسط جازان (بنات)، مشيدة بتنظيم المدارس المميز في تسليم المقررات الدراسية للطالبات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وانتظم أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بتعليم ينبع في الدراسة «عن بعد» في ظل خطة تربوية منظمة لاستعداد وجاهزية المجتمع التعليمي لبداية الفصل الثاني، حيث تابعت القيادات التعليمية والإشرافية بتعليم المحافظة، سير العملية التعليمية واكتمال وصول جميع المقررات.

توزيع الكتب

24.456.807 للمرحلة الابتدائية

14.349.606 للمرحلة المتوسطة

29.154.986 للمرحلة الثانوية

372.908 لمدارس تحفيظ القرآن

358.943 لمدارس تعليم الكبار