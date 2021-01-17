يشكل موقع الحراج على جانب طريق الملك عبدالله، المعروف بالرديف في نجران، خطورة على سلامة المواطنين من السيارات المارة، مما دعا المواطنين إلى المطالبة بإعادة النظر في موقعه، وضرورة نقله إلى موقع آخر بعيد عن الطريق. «تصوير: أحمد بالحارث»



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