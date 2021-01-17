طريق مكب النفايات يقتل سالكيه

فاجعة لم تكن بالأولى على طريق الروسان بمنطقة الجوف، ذلك الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء، والذي شهد وقوع حادث مروري أدى لوفاة مواطنين اثنين وإصابة 18 آخرين.

وصلة الطريق

وجه أمير الجوف فيصل بن نواف، بتعديل المنحنيات على الطريق المؤدي لعذفاء، كما وجه بوقوف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على وصلة الطريق المؤدي إلى المركز، مؤكداً إجراء التعديلات المناسبة للمنحنيات بتوسعة الأكتاف فيها، فيما صرح الشرعان بأنه تم الوقوف على وصلة الطريق، حيث سيتم العمل بتوسعة الأكتاف في المنحنيات وتكثيف وسائل السلامة فيه. ولفت الشرعان إلى أن الطريق غير مهيأ بالأساس وغير معتمد لمرور المركبات الخاصة، حيث إنه مخصص لمكب النفايات، وسيتم البدء بإجراء التعديلات.

جهات الاختصاص

إحدى المغردات على موقع التواصل «تويتر» قالت في تغريدتها أسفل هاشتاق#فاجعه_طريق_الروسان‬: «اأوجعني منظر السيارات، وأوجعني كيف الابو يحاول يصحي ولده المتوفي، أكثر حادث حضرته واوجعني كذا، الله يرحم المتوفين، ويشفي المرضى»، فيما طالب مغرد آخر من جهات الاختصاص قائلا: «نطالب بتكثيف كاميرات الرصد الآلي، وتكثيف دوريات المرور السري وعدم التهاون مع المستهترين، وفتح مركز هلال أحمر ودفاع مدني مؤقتا وخاصة في هذه الفترة، ووضع مطبات خاصة في المنحنيات».‏