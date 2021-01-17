60 ألف طالب وطالبة يستأنفون الدراسة بجامعة الملك خالد

وجه رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ، بضرورة تفعيل آليات استقبال وتدريب الطلاب والطالبات المستجدين، بما يضمن اندماجهم في العملية التعليمية وفق اللوائح والأنظمة، وذلك بما لا يزيد علي «50%» من العدد المقبول لكل يوم، مع إعداد برامج تدريبية لهم على نظام بلاك بورد وأنظمة التعلم الإلكتروني، وتطبيق الإجراءات الاحترازية. ويستأنف نحو 60 ألف طالب وطالبة الدراسة في الجامعة.

وفي إطار استعدادات الجامعة لانطلاق الفصل الدراسي أيضا، أبان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم، أنه تم أخذ جميع حالات الطلاب والطالبات في الاعتبار، مشيرًا إلى أن الجامعة أعدت برامج خاصة لذوي الإعاقة، بما يسهل عليهم الاندماج في التعلم الإلكتروني والتفاعل مع أدواته، مؤكدًا أن الجامعة هيأت مستوى عاليا من الدعم الفني. كذلك أنهت عمادة القبول والتسجيل عمليات تسجيل الجداول، وتوزيع الشعب بحسب آليات وزارة التعليم والجامعة المتعلقة بالدراسة، وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أن الشعب المسجل عليها لهذا الفصل بلغت نحو 15 ألف شعبة، تضم شعبًا عملية ونظرية إلكترونية «عن بعد»، مضيفًا أنه يتم العمل أيضًا على إتاحة شعب إضافية خلال هذه الفترة، في حال وجود حاجة لدى الأقسام والكليات. فيما أنهت عمادة الدراسات العليا تسجيل جداول الطلاب والطالبات إلكترونيًا في 11 كلية تُقدم برامج دراسات عليا، وأوضح عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور أحمد آل فائع، أن العمادة انتهت من تسجيل الجداول لأكثر من 1500 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد الشعب الإلكترونية لمقررات الدراسات العليا لهذا الفصل أكثر من 1000 شعبة.

كذلك باشرت عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة أعمالها لاستقبال طلاب وطالبات الفصل الدراسي الثاني، وفق الآليات المتبعة حيث تضع العمادة جل اهتمامها بالتعاملات الإلكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، وذلك من خلال متابعة تسجيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الفصول الافتراضية، وحل المشكلات التي قد تواجههم في ذلك، بالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية على الأنظمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

في هذا السياق أوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني الدكتور نايف جبلي، أنه بالإضافة إلى نشر الوعي لأفضل الممارسات التعليمية في التعلم الإلكتروني من خلال الندوات الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل الجوال «sms»، بهدف تمكين أعضاء هيئة التدريس من تقديم المادة العلمية، والتدريس بجودة أعلى عن بعد عبر الإنترنت، وأن يتعلم الطلاب بشكل أفضل عن طريق التعلم الإلكتروني، تم إعداد خطة تدريبية شاملة تتضمن عقد 15 دورة تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس، و5 دورات تدريبية إلكترونية متزامنة للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي الإلكتروني غير المتزامن «مهارات التعلم الإلكتروني» والذي سيتاح للطلاب والطالبات المستجدين، كما سيكون متاحا للتسجيل لجميع طلبة الجامعة.

وأضاف جبلي أنه من ضمن البرامج التي ستقدمها العمادة لأعضاء هيئة التدريس، البرنامج التدريبي الإلكتروني غير المتزامن «ممارس التعلم الإلكتروني» والذي يهدف إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس من استخدام وتفعيل نظام إدارة التعلم البلاك بورد والفصول الافتراضية بأفضل الممارسات، كما حرصت العمادة على التنوع في أساليب وطرق تقديم التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن، والتدريب على أدوات نظام البلاك بورد المتقدمة والجديدة، وحرصاً على توفير التدريب الذاتي اللازم في أي وقت، ومن أي مكان عند الاحتياج، وفرت العمادة 245 فيديو تعليميا لأعضاء هيئة التدريس، و44 فيديو تعليميا للطلاب مشروحة بالصوت والصورة لجميع أدوات أنظمة التعلم الإلكتروني، عبر قناة تمكين التعلم الإلكتروني على اليوتيوب.

وأضاف جبلي أنه تم التحديث على نمط الشعب، على أن تحتوي على رابط خاص بالفصول الافتراضية والمسجلة على نفس الرابط، لسهولة الوصول لها، كما تم إيضاح بعض البيانات حيال رفع ملفات التسجيل، وتم إجراء عدد من آليات التطوير التي تزيد من فاعلية التعلم الإلكتروني لدى عضو هيئة التدريس والطالب.