شركة كِدانة لتطوير المشاعر المقدسة برأس مال مليار ريال

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن إطلاق «شركة كِدانة للتنمية والتطوير»، لتكون الذراع المختصة بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها بمدينة مكة المكرمة، وتتخذ من مشعر منى مقرا لها.

وأكدت مصادر «دوت الخليج» أنه بناء على الأمر السامي الكريم رقم 36674 بتاريخ 13/ 6/ 1441 القاضي بالموافقة على إنشاء شركة تعنى بتطوير المشاعر المقدسة، وتم الاستدلال باسم الشركة من خلال أحد المواقع داخل المشاعر المقدسة، ووقع الاختيار على «كدانة».

وبئر كدانة هي واحدة من 15 بئرًا موجودة داخل مشعر منى، الذي يمكث فيه الحجاج مدة زمنية أكبر، مقارنة ببقية المشاعر المقدسة الأخرى، فكان احتياجهم للماء أكبر، لذا وجد في هذا المشعر الكثير من الآبار المعروفة.

عُقد الاجتماعُ الأول لمجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير برئاسة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة، بحضور الأعضاء، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، والمهندس خالد الملحم، ومساعد وزير المالية ياسر القهيدان، والرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار هيثم الفايز، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن سجيني، وعماد المهيدب، وجرى خلال الاجتماع الموافقة على تعيين حاتم مؤمنه رئيساً تنفيذياً للشركة، إضافة إلى مهامه كمشرفٍ على برنامج المشاعر المقدسة بالهيئة الملكية.

وتعد كدانة أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشئت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها برأس مال مصرّح مليار ريال.

ويمثل إطلاق شركة كِدانة للتنمية والتطوير باكورة تفعيل للبرامج الإستراتيجية للهيئة الملكية، وتشمل أولوياتها الأخرى تفعيل برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبرنامج الأراضي والعقارات، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وبرنامج الاستثمارات والشراكات، وبرنامج الاستدامة المالية، التي يتم دعم أعمالها من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية الذي تم إطلاقه بتاريخ 09/‏02/‏1442 الموافق 27/‏09/‏2020.

رؤية الشركة

* الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة

* تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر

* تهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها

* رفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخِدْمات وصيانة المرافق طوال العام

* تنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة وضمان جاهزيتها على أكمل وجه

* توحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخِدْمات المقدمة