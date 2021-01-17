تعديل منحنيات طريق بالجوف بعد حادث مؤلم

وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان، بالوقوف على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء، الذي شهد وقوع حادث مروري أليم أدى لوفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين، مؤكدا إجراء التعديلات المناسبة للمنحيات بتوسعة الأكتاف فيها.

من جانبه أكد الشرعان أنه بناء على توجيه أمير منطقة الجوف تم الوقوف على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء حيث سيُعمل بتوسعة الأكتاف في المنحنيات، وتكثيف وسائل السلامة فيه، لافتا النظر إلى أن هذا الطريق غير مهيأ بالأساس وغير معتمد لمرور المركبات الخاصة، فهو مخصص لمكب النفايات، وستبدأ التعديلات وفق توجيه أمير المنطقة، داعيا للمتوفيين بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل.