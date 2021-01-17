جمعية‭ ‬علوم‭ ‬العمران‭ ‬السعودية‭ ‬تكرم الفائزين بجائزتها

و كشف‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬السعودية‭ ‬لعلوم‭ ‬العمران‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬الجمعية‭ ‬بجدة‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬العمران، أنس ‬صيرفي، ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬حققت‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬التوقعات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ،‬مشيرا إلى أنها إحدي‭ ‬مبادرات‭ ‬الجمعية‭ ‬السعودية‭ ‬لعلوم‭ ‬العمران‭ ،‬لإبراز‭ ‬مواهب‭ ‬طلاب‭ ‬وطالبات‭ ‬التخرج‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمران‭ ‬المختلفة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جامعات‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭،‬ والتعريف‭ ‬بأعمالهم‭ ‬المتميزة والارتقاء بها،‭ ‬وإذكاء‭ ‬روح‭ ‬التنافس‭ ‬والإبداع‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭.

المراكز والفائزون

بين‭ ‬الصيرفي‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬شهدت،‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى،‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬السعودية‭ ،‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬المشاركات‭ ‬91‭ ‬مشاركة‭ ،‬شملت‭ ‬كليات‭ ‬وأقسام‭ ‬العمارة‭ ‬والتصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬وعمارة‭ ‬البيئة‭ ‬والتخطيط،‭ ‬بمشاركة‭ ‬14‭ ‬جامعة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬28‭ ‬جامعة‭ ‬وكلية‭ ‬وجهت‭ ‬إليها‭ ‬الدعوة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة.

وفازت بالمركز الأول في فرع العمارة الطالبة روابي عبدالله من جامعة «دار الحكمة»، وبالمركز الثاني فراس أحمد من جامعة «القصيم»، وفازت في فرع التصميم الداخلي بالمركز الأول الطالبة زينة البغشاني من «دار الحكمة»، وفاز بالمركز الثاني مناصفة كل من الطالبة ريم حابس والطالبة غيدا غاصب من «دار الحكمة». وفاز في فرع عمارة البيئة بالمركز الثاني الطالب بيهاس شبلي من جامعة «الملك عبدالعزيز».

وفي فرع التخطيط الحضري، فازت بالمركز الأول الطالبة مروة علي وبالمركز الثاني الطالبة شهد بهكلي من جامعة «عفت».

20 إصدارا

أوضح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬رئيس‭ ‬فرعها‭ ‬بجدة‭ ‬أن‭ ‬إصدارات‭ ‬الجمعية‭ ‬تجاوزت‭ ‬20‭ ‬إصدارا‭ ‬متخصصا ‬في‭ ‬العمارة،‭ ‬وتحتفل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بإنجاز‭ ‬أكبر‭ ‬إصدار‭ ‬يشمل‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬أعمال‭ ‬الفائزين،‬ مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬ستشهد‭ ‬تطورات‭ ‬متلاحقة‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬المقبلة‭.

وقد شهدت‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬الجمعية‭ ‬السعودية‭ ‬لعلوم‭ ‬العمران‭ ‬وجامعة‭ ‬عفت‭،‬ واتفاقية‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬دار‭ ‬الحكمة،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون بينها. ‬وستشارك جامعة عفت في‭ ‬السباق‭ ‬العشاري‭ ‬الشمسي‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط،‭‬ ‬وهي‭ ‬مسابقة‭ ‬دولية‭ ‬تعقد‭ ‬نسختها‭ ‬الحالية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬لتصميم‭ ‬وبناء‭ ‬المنازل‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬الشمسية‭ ،‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬طالبات ‬الجامعة‭ ‬بتقديم‭ ‬مقترح‭ ‬للتصور‭ ‬الأولي‭ ‬للمشروع‭ ،‬بعدما تم ترشيح‭ ‬الفريق‭ ‬ضمن‭ ‬20‭‬ فريقا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية‭ .‬ويسعى‭ ‬طرفا‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬لإبراز‭ ‬دور‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ترشيد‭ ‬الطاقة‭ ‬والطاقة‭ ‬البديلة،‭ ‬والمزمع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬190‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وكذلك‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب لـ‬EXPO 2020‭ ‬.