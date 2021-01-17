أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كوفيد- 19



تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مركز اللقاح الأول بجدة، اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا «كوفيد-19». وكان أمير مكة قد تلقى الجرعة الأولى في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك ضمن الخطة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة لتلقي اللقاح.

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