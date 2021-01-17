وجه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بوقوف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء، والذي شهد وقوع حادث مروري أدى لوفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين، مؤكداً إجراء التعديلات المناسبة للمنحنيات بتوسعة الاكتاف فيها. وأكد أمين منطقة الجوف عاطف الشرعان أنه تم الوقوف على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء، حيث سيتم العمل لتنفيذ توجيه بتوسعة الأكتاف في المنحنيات وتكثيف وسائل السلامة فيه. ولفت الشرعان إلى أن هذا الطريق غير مهيأ بالأساس وغير معتمد لمرور المركبات الخاصة، حيث إنه مخصص لمكب النفايات، وسيتم البدء بإجراء التعديلات وفق توجيه أمير المنطقة.



كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بتعديل المنحنيات على الطريق المؤدي إلى عذفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.