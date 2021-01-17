شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: توطين الصناعات الدوائية يمثل أهمية كبيرة للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • لدى القطاع الصناعي فرصة كبيرة لخلق وظائف نوعية

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، عمل منظومة الصناعة على توطين الصناعات الدوائية بصفتها أولوية قصوى لدى الحكومة، ولما تمثله من أهمية بالغة في الأمن الدوائي، ولأي ظروف مستقبلية على مستوى سلاسل الإمداد، مشدداً على أن جميع جهات منظومة الصناعة تتكامل أدوارها في جوانب توفير البنية التحتية اللازمة، وكذلك التمويل والدعم اللوجستي،

وشدد الخريف خلال جولته التفقدية في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، ولقاء عددٍ من المستثمرين والعاملين في القطاع، على أن ملف توطين الوظائف والاهتمام بتوفير البيئة الوظيفية المناسبة للسعوديين لا يقل أهمية عن توطين الصناعة ذاتها، مضيفاً أن لدى القطاع الصناعي فرصة كبيرة لخلق وظائف نوعية في مختلف مناطق المملكة، وفي جميع الأنشطة الصناعية، ووجوب أن يراعى فيها نسب التوطين العالية والوظائف النوعية والمناسبة لأبناء الوطن.

من جانبه، ثمن مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم حرص وزير الصناعة والثروة المعدنية على التواصل مع المستثمرين والوقوف ميدانياً على مراحل العمل بالمشروعات المختلفة في جميع المدن الصناعية، مشيراً إلى أن "مدن" تعمل على تهيئة البيئة المتكاملة لجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز قدرة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وشملت جولة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مصنع "رازي المدينة للصناعات الدوائية" الذي دشنه مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة كأول مصنع دوائي بالمنطقة وتصل مساحته الإجمالية إلى 13,824م² مع توسعته المستقبلية التي تبلغ 3473 م²، حيث تشمل منتجات المصنع الأدوية البشرية المختلفة والكريمات ومستحضرات التجميل المتنوعة ويستهدف التصدير إلى دول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

كما زار، مصنع شركة المعادن الصناعية للمغنيزايت الذي يقع على مساحة أكثر من 114 ألف م² وينتج الحراريات غير المُشكّلة من المغنيزيوم والمغنيزيا الكاوية والخامدة وكذلك المغنيزيا المنصهرة وتصل منتجاته إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر وتونس وجنوب أفريقيا.