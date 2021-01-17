درجة الحرارة -4.. موجة شديدة البرودة على السعودية من الثلاثاء للسبت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة شديدة البرودة ورياح نشطة مثيرة للأتربة، من الثلاثاء إلى السبت القادم، على معظم مناطق المملكة، تصل فيها درجة الحرارة إلى أقل من الصفر.

درجة الحرارة تحت الصفر:

وأوضح مركز الأرصاد أن الموجة على معظم المناطق والمناطق الشمالية وتلامس -4 درجات مئوية مع فرصة لتساقط الثلوج، آملًا التقيد بإرشادات الجهات المعنية ومتابعة تقارير الطقس.

ونشرت الأرصاد العديد من خرائط الطقس التي تبين حركة الموجة شديدة البرودة.

وبينت الخرائط درجة الحرارة المتوقعة في العديد من المناطق خلال الأيام المقبلة، فيما يمكن الاطلاع على مستجدات الحالة الجوية من خلال الموقع الرسمي للأرصاد من هنا.

طقس غير مستقر غدًا:

وكشف المركز عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقع مركز الأرصاد أن يشهد يوم غد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما توقع انخفاضًا في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئيًّا على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة كذلك على أجزاء من وسط المملكة.



