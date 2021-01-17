حساب المواطن يُجيب على مستفيد انتهى عقد إيجاره ويريد إضافة آخر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار بشأن مستفيد انتهى عقد إيجاره بتاريخ اليوم الأحد، فهل يقوم بحذفه ويضيف العقد الجديد أم ينتظر إعلامه من البرنامج بذلك حتى لا تتأثر الأهلية؟

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه يتم مراجعة البيانات بشكل دوري وعند انتهاء العقد يجب التوجه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات)، وفي حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد من إرفاق (عقد إيجار إلكتروني من شبكة إيجار) باسم المتقدم بالطلب (ساري الصلاحية) بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان؛ حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365:

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

