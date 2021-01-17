موسكو تعتقل المعارض ألكسي نافالني فور عودته من ألمانيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

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أكدت مصلحة السجون في موسكو اعتقال المعارض ألكسي نافالني فور عودته من ألمانيا.

وكان نافالني، وهو أحد أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، قد أصيب بإعياء شديد على متن طائرة روسية في 20 أغسطس الماضي، وبعد يومين تم نقله للعلاج إلى ألمانيا.

نافالني وألمانيا:

وشكر نافالني ألمانيا والأشخاص الذين التقى بهم أثناء إقامته هناك، بمن فيهم المستشارة أنجيلا ميركل، في منشور على حسابه على إنستجرام قبل وقت قصير من مغادرته.

وكان المكتب الاتحادي للقضاء في ألمانيا أعلن في وقت سابق أنه أجاب على أربعة طلبات مساعدة قانونية من روسيا عن الهجوم على نافالني وذلك قبل وقت قصير من عودة نافالني إلى بلاده.

وأوضح متحدث باسم وزارة العدل الألمانية أن من بين الإجابات المرسلة محاضر استجواب لنافالني من قبل الادعاء الألماني في برلين.

وأضاف أن الحكومة الألمانية تفترض أن حكومة موسكو ستتخذ الآن كل الخطوات الضرورية لكشف ملابسات الجريمة ضد نافالني. هذه الجريمة يجب أن يتم كشف ملابساتها في روسيا.

