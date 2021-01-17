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شكرا لقرائتكم فرصة استثمارية لإنشاء مدينة الأنعام بعقد يصل إلى 25 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17
يذكر أن طرح الفرص الاستثمارية المميزة يأتي حرصاً من أمانة المدينة المنورة على تنشيط الحركة الاقتصادية وجذب المستثمرين للمنطقة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.
فرصة استثمارية لإنشاء مدينة الأنعام بعقد يصل إلى 25 عامًا
أكدت أمانة المدينة المنورة أنه بعقد طويل المدى
متابعات الخليج 365 - واس
طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة الأنعام بعقد طويل المدى.
فرصة استثمارية:
ودعت الأمانة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر “فرص” لإنشاء وتشغيل وصيانة المدينة بمساحة تبلغ 613610 أمتار مربعة، ومدة عقد تصل إلى 25 سنة.
يذكر أن طرح الفرص الاستثمارية المميزة يأتي حرصاً من أمانة المدينة المنورة على تنشيط الحركة الاقتصادية وجذب المستثمرين للمنطقة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.