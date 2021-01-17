برنامج التحول الوطني يدعم الوزارات في تنفيذ 271 مبادرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يهدف برنامج التحول الوطني إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات، دعم الجهات والهيئات والوزارات بنحو 271 مبادرة فعالة، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج. الوزارات والهيئات الحكومية ومبادراتها وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (65 مبادرة) 1 تطوير القيادات في الجهات الحكومية 2 إعادة هيكلة الوظيفة العامة في الخدمة المدنية 3 تشجيع العمل عن بعد 4 تأسيس وتسريع تشغيل الوحدات الإشرافية على المنظمات غير الربحية في الجهات ذات العلاقة 5 أتمتة خدمات وبرامج الجمعيات والمؤسسات بما يشمل الربط التقني (منظومة نماء) 6 وضع استراتيجية وبرامج وقائية تعمل على الحد من بعض الظواهر الاجتماعية السلبية 7 التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل 8 تعديل نظام و لائحة الضمان الاجتماعي وتطوير محفزات تمكن المستفيدين للاندماج في سوق العمل واستحداث لوائح تنظيمية 9 تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالتمكين 10 تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة 11 رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل 12 برنامج الثقافة العمالية 13 البرنامج الوطني للتدريب عن بعد 14 التحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 15 تطوير برامج لرفع الثقافة المالية والادخار والوعي بالعمل الحر 16 نمذجة وتجهيز وإسناد خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لكبار السن في المراكز والدور والمؤسسات بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي 17 الشراكة مع القطاع الثالث لزيادة التغطية الجغرافية لجهات الحماية الاجتماعية 18 شمولية وتفعيل برنامج الإقامة الممتدة (البطاقة الذهبية) لاستقطاب المواهب العالمية 19 حوكمة المنظمات غير الربحية وتصنيفها 20 تطوير مركز بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل 21 التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية 22 نمذجة وتجهيز خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للأحداث في المراكز والدور والمؤسسات بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي 23 حوكمة وتفعيل لائحة تنظيم عمل الأسر المنتجة 24 تطوير نظام التسوية الودية للخلافات العمالية 25 تطوير خدمات مركز الدعم والإرشاد الأسري بالتكامل مع الجهات الحكومية والشراكة مع القطاعين الثالث والخاص 26 نمذجة وتجهيز وإسناد خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز والمنازل والمؤسسات بالشراكة والقطاعين الخاص وغير الربحي 27 ابتكار حزم ونماذج استثمارية وتمويلية ذات أثر اجتماعي 28 تنفيذ برامج العمل في الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 29 تطوير مشاريع إنتاجية للراغبين في ممارسة العمل الحر 30 التحول إلى إدارة الموارد البشرية 31 تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 32 المنظومة الالكترونية الوطنية للخدمة المدنية 33 تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي 34 البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية 35 تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل 36 تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي 37 العمل على تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مجال استقطاب المواهب العالمية 38 التكامل مع هيئة الأوقاف لتعزيز الدور التنموي للقطاع غير الربحي 39 بناء نظام لتمكين وإدماج المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في سوق العمل 40 بناء منظومة لتمكين المشاركة التطوعية 41 تنظيم وتمكين المساهمة المجتمعية 42 تطوير برامج تدريبية وتأهيلية منتهية بالتوظيف للمستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية 43 نمذجة وتجهيز وإسناد خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للأيتام في المراكز والدور والمؤسسات بالشراكة القطاعين الخاص وغير الربحي 44 برنامج إيجاد بيئة عمل محفزة 45 تطوير كفاءات موظفي القطاع العام 46 تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي 47 تحفيز الجهات الموظفة لتطوير بيئات موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة (برنامج مواءمة) 48 تطوير حملات توعوية لوقاية المجتمع من العنف الأسري 49 تشجيع العمل المرن 50 إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي 51 تمكين وتنظيم العمل التطوعي في القطاع غير الربحي و الحكومي 52 بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي 53 قياس أثر وتحسين كفاءة الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية 54 تشجيع الشركات لتبني وتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية 55 استحداث حملات تسويقية وتوعوية وإرشادية لبرامج التمكين 56 برنامج دور الإيواء للعمالة 57 نمذجة وتطوير خدمات الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع وزارتي الصحة والتعليم والقطاعين الخاص وغير الربحي 58 تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطي احتياجات الضحايا والمعتدين أثناء وبعد العنف الأسري 59 تطوير آليات التعاون بين جميع الجهات المعنية بالعنف الأسري 60 تطوير إطار عمل لتنفيذ العقوبات البديلة للأحداث 61 وضع استراتيجية لكفالة الأيتام ذوي الظروف الخاصة 62 تطوير مشاريع إنتاجية للأسر الضمانية القادرة على العمل 63 توثيق ورقمنة عقود العمل 64 توفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات 65 دعم وتسهيل نقل المرأة وزارة الصحة (52 مبادرة) 1 التحول التشغيلي 2 المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها 3 السجل الوطني للفشل العضوي 4 التوسع في خدمات الرعاية الصحية الممتدة (التأهيل الطبي والرعاية المديدة والرعاية الصحية المنزلية ومراكز إيواء للمرضى النفسيين) 5 سرعة استجابة الإسعاف لمكالمات الطوارئ 6 الرفع من مهارات مقدمي الخدمة الإسعافية 7 إنشاء نظام التتبع الالكتروني (Track and Trace) 8 برامج التوعية التفاعلية 9 إنشاء مركز حلال 10 مركز الأبحاث الصحي 11 ضمان توفير معايير السلامة الأساسية في المرافق الصحية وإجراء الإصلاحات الطارئة 12 المركز الوطني للمعلومات الصحية - مبادرات الصحة الالكترونية الوطنية الأفقية 13 حوكمة القطاع الصحي 14 الصحة الالكترونية 15 إصلاح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية الأولية 16 التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية 17 نموذج الرعاية الصحية الحديث 18 برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية 19 مبادرات تطبيق استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة 20 مركز فحص بقايا المبيدات 21 الحملة الوطنية التوعوية ببرامج زراعة الأعضاء والتبرع بها 22 برنامج تنشيط برامج التبرع بالأعضاء في العنايات المركزة بالمستشفيات المتبرعة بالأعضاء 23 المشاركة المجتمعية 24 إنشاء النظام الالكتروني الموحد 25 البرنامج الوطني لتقييم المستشفيات العاملة ببرنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها 26 تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات 27 مبادرة سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير 28 رفع ودعم الخدمات الطبية الإسعافية 29 تحسين الوصول إلى المرافق الصحية الحكومية القائمة والتخطيط المتكامل للطاقة الاستيعابية اللازمة 30 تحسين أداء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة 31 التوسع في تغطية الخدمات التخصصية 32 تطوير الأنظمة واللوائح المرورية لجعل العقوبات أكثر فاعلية في الالتزام بالنظام (أسبقية ذات مكاسب سريعة) 33 تهيئة وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية لمطابقة المعايير الوطنية للجودة وسلامة المرضى (CBAHI) 34 الاستعداد للطوارئ الصحية 35 المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية 36 تهيئة المراكز لتقديم الرعاية النفسية الأولية 37 تقييم التقنيات 38 برنامج حصن 39 عطاء تدقيق طلبات القطاع الخاص 40 السجلات الوطنية الصحية الأفقية 41 تخطيط القوى العاملة بالقطاع الصحي 42 تحسين أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة 43 توفير مقاعد أطفال في المركبات للمواليد الجدد 44 ضمان نظام متكامل في رعاية الإصابات وإعادة تأهيل مصابي الحوادث المرورية والرعاية طويلة الأجل 45 إنشاء وتشغيل الأمانة العامة للجنة الوزارية لسلامة الطرق 46 تقييم ومعالجة المواقع الخطرة وتجهيز الطرق الحضرية القائمة بعناصر السلامة المرورية اللازمة 47 التحول المؤسسي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 48 مركز تجربة المريض 49 المركز السعودي لسلامة المرضى 50 إعداد أدوات ومواد لتعميم مفاهيم السلامة المرورية للطلاب والطالبات 51 مبادرات المركز الوطني للأورام 52 تسهيل إجراءات شراء المواد الكيميائية وتجهيزات المختبرات وزارة البيئة وزارة البيئة والمياه والزراعة (52 مبادرة) 1 استراتيجية وخطة تنفيذية للاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج 2 استصدار قوانين أو تعديل القوانين المعمول بها حاليا لتمكين الوزارة من أداء المهام الموكلة إليها 3 التحول في تقديم الخدمات الزراعية 4 التحــول في خدمــات الأرصاد وتنويع مصادر تمويل الهـــيئـــة 5 التقييم البيئي الاستراتيجي للقطاعات التنموية ضمن برنامج التحول الوطني 6 إيجاد إطار تنظيمي لتفعيل إدارة النفايات في المملكة 7 إدارة الخزن الاستراتيجي للأدوية والأمصال 8 إعادة استخدام مياه الصرف الصحي 9 إعـــادة تـأهيــل البـــؤر المــلوثــة 10 تطوير بوابة وطنية لقطاع النخيل والتمور 11 إنشاء كيان لتطوير وإدارة أسواق النفع العام (الجملة) - (الخضار، الفواكه، الماشية والأسماك) 12 تطوير منظومة لمعلومات الأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس 13 مراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر 14 إيصال مياه الشرب للمستهلكين 15 برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية 16 رفع مستوى الوعي البيئي 17 تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 18 تطوير منظومة للتفتيش البيئي 19 برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها 20 الحد من الفاقد والهدر من الغذاء قائم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة 21 برنامج وطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى 22 بناء قدرات المحتوى المحلي 23 المساهمة في تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص 24 تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة 25 رفع مستوى الوعي باستهلاك المياه 26 تأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية 27 تحسين الإنتاج الحيواني المستدام 28 تطوير الإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية 29 تطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية والأخطار الطبيعية 30 تطوير منظومة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها وإدارتها المتكاملة 31 تطوير نظام الإنذار المبكر وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي للأغذية 32 تطوير وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة 33 تعديل النظام العام للبيئة (الجهة المالكة وزارة الاقتصاد) 34 تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية 35 تعزيز المصادر من المياه المحلاة 36 تعزيز مصادر المياه الجوفية من الآبار 37 تعزيز مصادر المياه السطحية من السدود وحصاد مياه الأمطار 38 تنظيم استهلاك مياه الآبار 39 توفير خدمات الصرف الصحي 40 حمـايــة البيــئة البحــرية والساحــليـة 41 خفض استهلاك المياه للأغراض الزراعية 42 خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه 43 رفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي 44 زيادة الاستفادة من مياه السدود للأغراض الزراعية 45 زيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد (السطحية والأجواء العليا) والاستشعار عن بعد 46 زيادة السعة لخزن المياه الاستراتيجي 47 زيادة الكفاءة والأداء 48 زيادة المحتوى الرقمي لتحسين خدمات العملاء 49 سقيا البادية 50 مركز تطوير اللقاحات البيطرية للعترات المرضية المحلية 51 مشاركة القطاع الخاص في قطاع التوزيع 52 هيكل مناسب وآلية للتنسيق ونظام حوكمة لمؤسسات وسياسات وتشريعات الأمن الغذائي وزارة الشؤون البلدية والقروية (25 مبادرة) 1 تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتتها وإنفاذ الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة 2 تحسين تجربة العميل عن طريق تطبيق منظومة مركزية مترابطة 3 تطوير منظومة استثمار العقار البلدي 4 تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول 5 تحسين كفاءة وفعالية نظام الشكاوى (940) 6 تطوير وتشغيل العمل التقني بالوزارة والأمانات والبلديات 7 إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية 8 تحسين آليات وأدوات وقدرات اختيار وتصميم وإدارة تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة (متضمنا ذلك تصنيف المقاولين والمكاتب والشركات الهندسية) 9 تعزيز تخطيط النقل ووسائل المواصلات في التخطيط الحضري 10 تطوير الأنظمة والمعايير ذات الصلة بالتخطيط العمراني الوطني وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة وبما يعزز الهوية الوطنية 11 إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية 12 حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها بناء على مرجع مساحي موحد وخرائط طوبوغرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار 13 تحسين آليات وأدوات وقدرات اختيار وتصميم وإدارة تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة (متضمنا ذلك تصنيف المقاولين والمكاتب والشركات الهندسية) 14 زيادة المشاركة المجتمعية من خلال تفعيل دور المجالس البلدية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني وتأسيس منصة تفاعلية لطرح الأفكار واستقطاب رواد الأفكار والمبدعين 15 تطوير وتشغيل العمل التقني بالوزارة والأمانات والبلديات 16 إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية 17 أنسنة المدن 18 تطبيق مفهوم الإدارة الحضرية وأولويات التنمية العمرانية 19 تحسين كفاءة وفعالية نظام الشكاوى (940) 20 تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية وتفعيل تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية 21 معالجة التشوه البصري في المدن السعودية 22 تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتها وإنفاذ الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة 23 تحسين تجربة العميل عن طريق تطبيق منظومة مركزية مترابطة 24 تطوير منظومة استثمار العقار البلدي 25 تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول التجارة منظومة التجارة (24 مبادرة) 1 تطوير تشريعات التجارة 2 بناء استراتيجية شاملة لقنوات التواصل الحكومية مع المواطنين ومجتمع الأعمال 3 إطلاق برنامج سلامة المنتجات 4 التحول الرقمي لمنظومة التجارة 5 تطوير الامتياز التجاري 6 تطوير الممارسات التجارية المناسبة 7 أدوات وممكنات تطوير الأنظمة والسياسات وتطبيقها 8 تحفيز الابتكار وتحويل الاختراعات إلى منشآت ناشئة 9 تمكين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 تطوير ونشر ثقافة وفكر العمل الحر ومبادئ ريادة الأعمال 11 دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة 12 تحفيز رواد الأعمال لدخول قطاع التجزئة 13 تطوير ورفع جودة المتاجر في قطاع التجزئة 14 دعم وتطوير مسرعات وحاضنات الأعمال ومجمعات ريادة الأعمال 15 إطلاق المعايرة القانونية 16 حماية المنتجات المحلية من الممارسات غير العادلة وتمكين النفاذ إلى الأسواق الخارجية 17 تأسيس البنية التحتية لتحفيز وتمكين التجارة الالكترونية 18 ممكنات تطبيق نظام الإفلاس 19 ممكنات تطبيق نظام الرهن التجاري 20 إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية 21 المركز السعودي للأعمال الاقتصادية 22 المركز الوطني للتنافسية NCC 23 إنشاء بنك المنشآت وتطوير الحلول التمويلية بكامل مساراتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 24 برامج تطوير المناطق والقطاعات وزارة العدل (19 مبادرة) 1 إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية 2 إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ 3 مراكز شمل 4 استغلال البنية التحتية المعلوماتية 5 الإسناد والتنظيم الإداري في المحاكم 6 رفع تصنيف المملكة عالميا 7 إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق 8 السداد الالكتروني في تنفيذ الأحكام 9 نظام التوثيق المتكامل 10 رقمنة الثروة العقارية 11 نظام إدارة القضايا المتكامل 12 تطوير منظومة القضاء التجاري والعمالي وقضاء الاستئناف 13 تفعيل منظومة المصالحة 14 إنشاء مراكز الخدمة العدلية 15 نظام التنفيذ المتكامل 16 إنشاء مركز الترجمة الموحد 17 تفعيل نظام التكاليف القضائية 18 تطوير الدور العدلية 19 إنشاء مركز الإسناد والتصفية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (14 مبادرة) 1 تطوير الاستراتيجية وخارطة الطريق والممكنات الأساسية لرقمنة الصناعة والخدمات (التجارة والتعليم والصحة) 2 تعزيز الأمن الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 3 تحفيز الاستثمار في نشر شبكات الألياف الضوئية في المناطق الحضرية 4 تحسين جودة واستدامة خدمات الإنترنت وتطوير بيئة مواتية لقطاع الاتصالات من خلال تحديث الأطر التنظيمية والتراخيص 5 تحفيز التوسع في خدمات الاتصالات عن طريق توفير الطيف الترددي وتسهيل آلية الحصول على التصاريح 6 تطوير وتفعيل منصات الحكومة الشاملة والمفتوحة 7 تهيئة بيئة مستدامة للنهوض بصناعة تقنية المعلومات والاتصالات ومواكبة التطورات المتسارعة 8 إطلاق السحابة الحكومية ورفع مستوى التكامل الحكومي 9 تحفيز وتبني الابتكار الرقمي من خلال دعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية، وإطلاق برنامج شامل يهدف لنشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي 10 إطلاق أنظمة وتطبيقات ذكية مشتركة للتعاملات الحكومية 11 تطبيق حوكمة فعالة ومعايير مشتركة للحكومة الالكترونية وتمكين تحسين تجربة المستخدم 12 ترشيد الإنفاق الحكومي وتفادي الازدواجية في الاستثمار على تقنية المعلومات 13 تحفيز الاستثمار في نشر خدمات الاتصالات وخدمات النطاق العريض اللاسلكية في المناطق النائية 14 بناء مستودع البيانات ونظم ذكاء الأعمال الاقتصاد والتخطيط وزارة الاقتصاد والتخطيط (11 مبادرة) 1 تعزيز حوكمة آليات ومبادئ الشفافية لدى القطاعات الحكومية 2 إعداد نظام وإطار للشفافية ونظام تداول المعلومات 3 إعادة هندسة إجراءات الخدمات الحكومية وتوحيدها 4 تمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط من الاستجابة للتكاليف العاجلة 5 إصدار ومراجعة حزمة من الأنظمة المعنية بتعزيز الشفافية والنزاهة «مثل نظام حماية المال العام، تضارب المصالح، حماية المبلغين، قواعد إقرار الذمة المالية.. وغيرها» 6 إيجاد منظومة إحصائية متكاملة على المستوى الوطني 7 رفع وعي المستفيدين بمبادئ وممارسات الشفافية في القطاعات الحكومية 8 المنصة الوطنية لاستدامة القطاع الخاص 9 التدريب والتأهيل ورفع الوعي لاستدامة القطاع الخاص 10 الإطار التنظيمي والتشريعات لاستدامة القطاع الخاص 11 إنشاء برنامج تحسين تجربة المستفيدين الأفراد من الخدمات الحكومية السياحة وزارة السياحة (7 مبادرات) 1 التأشيرة السياحية وتسويق المملكة 2 برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة 3 برنامج عيش السعودية 4 تأسيس ضمان التمويل 5 تأسيس ضمان التمويل - برنامج كفالة 6 دعم إقراض المشاريع الفندقية والسياحية - وزارة المالية 7 دعم برنامج عيش السعودية (الهيئة العامة للرياضة) الاستثمار وزارة الاستثمار (مبادرتان) 1 الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية 2 بناء وتفعيل برنامج استثمر في السعودية Invest in Saudi

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