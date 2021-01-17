شكرا لقرائتكم خبر مركز التميز للتوحد يدرب الكفاءات الوطنية على تحليل السلوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف استقطاب وتأهيل كفاءات وطنية متميزة في تخصصات مختلفة مثل تحليل السلوك التطبيقي، اللغة والتخاطب، وكذلك العلاج الوظيفي، أطلق مركز التميز للتوحد أمس برنامج التميز التدريبي لحديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

ويأتي البرنامج ضمن إحدى الركائز التي يعمل عليها المركز للارتقاء بمجال اضطراب طيف التوحد ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة به للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم، وذلك إسهاما في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جاء من ضمنها تمكين الأفراد ذوي الإعاقات المختلفة وتعزيز اندماجهم بالمجتمع.

ويسعى البرنامج إلى إكساب المتدربين مهارات وطرق تقديم الخدمات التأهيلية والتعليمية بمستوى عال للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، إضافة إلى المهارات العملية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك خلال فترة البرنامج الممتدة على مدار 6 أشهر.

كما يسعى المركز من خلال خدماته إلى أن يصبح جهة اعتبارية مستقلة رائدة في المجال على المستوى الإقليمي، بتطبيق الأهداف المخطط لها، التي تتمثل في تقديم الخدمات التأهيلية ونمذجتها، والإسهام في إجراء الدراسات البحثية في مجال اضطراب طيف التوحد، وتدريب المختصين، إضافة إلى دعم الأسر من خلال رفع الوعي المجتمعي حول اضطراب طيف التوحد، وكذلك التأهيل المهني، وتوفير نموذج للحلول السكنية لهم.

ولتحقيق هذه الأهداف التي تخدم فئة ذوي اضطراب طيف التوحد، وتعمل على دمجهم بالمجتمع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم؛ فإن المركز يعمل على استقطاب الخبرات والمتخصصين المؤهلين في المجال وفقا لأعلى المعايير والتجارب العالمية.

3 مراحل للبرنامج

• تطوير المهارات الشخصية والمعرفية للمتدربين والمتدربات

• التطبيق العملي بإشراف عدد من المشرفين الإكلنيكيين حسب التخصصات المختلفة

• التخرج من البرنامج بحصول المتدرب على شهادة من مركز التميز للتوحد