السعودية اليوم / الجزائر تسجل 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر 222 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 70554 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2836 حالة وفاة .

// انتهى //

21:20ت م

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الجزائر 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 5 حالات وفاة , خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 103833 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 70554 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2836 حالة وفاة .// انتهى //21:20ت م0148

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