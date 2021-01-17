السعودية اليوم / المغرب تسجل 806 إصابات جديدة بكورونا



الرباط 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 806 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم،إلى أنها سجلت أيضا 31 حالة وفاة ، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7942، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 434925 حالة .

// انتهى //

20:42ت م

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الرباط 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 459671 .وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم،إلى أنها سجلت أيضا 31 حالة وفاة ، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7942، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 434925 حالة .// انتهى //20:42ت م0142

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