السعودية اليوم / لبنان تسجل 3654 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 3654 إصابة جديدة بفيروس

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 153038، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1906 حالة بعد تسجيل 40 حالة وفاة .

// انتهى //

19:50ت م

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بيروت 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 3654 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 252812 إصابةً.وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 153038، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1906 حالة بعد تسجيل 40 حالة وفاة .// انتهى //19:50ت م0136

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