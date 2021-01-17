السعودية اليوم / السودان تسجل 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

سجلت السودان 331 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 26 ألفا و30 حالة، بينها 1590 وفاة، و15 ألف و240 حالة تعافٍ.

// انتهى //

19:18ت م

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الخرطوم 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجلت السودان 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 26 ألفا و30 حالة، بينها 1590 وفاة، و15 ألف و240 حالة تعافٍ.// انتهى //19:18ت م0134

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