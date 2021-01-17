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فيديو.. أم فيصل تسرد قصة الـ100 بلاغ لمخالفات الإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

فيديو.. أم فيصل تسرد قصة الـ100 بلاغ لمخالفات الإجراءات الاحترازية

كانت تتواصل مع بعض العاملين في أمانة الشرقية

متابعات الخليج 365 - الشرقية

سردت أم فيصل قصة تقديمها أكثر من 100 بلاغ لمخالفات الإجراءات الاحترازية في منطقة الشرقية.

أكثر من 100 بلاغ: 

قالت أم فيصل في تصريحات إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية: إنها في فترة فرض قرار منع التجول كانت تُبلغ عن من يخرج من المنزل، وأيضًا تتابع قياسات الحرارة في المتاجر، وإن لم تجد التزامًا كانت تقدم بلاغات كذلك بعد تنبيههم.

وتابعت أنها كانت تتواصل مع بعض العاملين في أمانة المنطقة بشكل شخصي، وكانوا يتجاوبون معها بشكل سريع لضبط المخالفين، موضحةً أنها لم تجد أي تقصير من جانب العديد من الجهات.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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