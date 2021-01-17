فيديو.. أم فيصل تسرد قصة الـ100 بلاغ لمخالفات الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - الشرقية

سردت أم فيصل قصة تقديمها أكثر من 100 بلاغ لمخالفات الإجراءات الاحترازية في منطقة الشرقية.

أكثر من 100 بلاغ:

قالت أم فيصل في تصريحات إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية: إنها في فترة فرض قرار منع التجول كانت تُبلغ عن من يخرج من المنزل، وأيضًا تتابع قياسات الحرارة في المتاجر، وإن لم تجد التزامًا كانت تقدم بلاغات كذلك بعد تنبيههم.

وتابعت أنها كانت تتواصل مع بعض العاملين في أمانة المنطقة بشكل شخصي، وكانوا يتجاوبون معها بشكل سريع لضبط المخالفين، موضحةً أنها لم تجد أي تقصير من جانب العديد من الجهات.

