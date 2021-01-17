الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

المنافسة: لا مانع من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين إينوفيكس وروبيكون أويلفيلد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين إينوفيكس داونهول سولوشنز إنك وروبيكون أويلفيلد إنترناشونال إل تي دي (بي في إي) وروبيكون أويلفيلد إنترناشونال هولدينجز إل بي.

تفاصيل الاستحواذ:

وبحسب هيئة المنافسة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تعمل إينوفيكس و”روبيكون إل تي دي” في معدات وخدمات حقول النفط فيما تعمل “روبيكون إل بي” في الاستثمار.

ويأتي هذا ضمن خطة استحواذ شرطة إينوفيكس على جميع أسهم شركة روبيكون أويلفيلد إنترناشونال إل تي دي.

