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توقعات بطقس غير مستقر غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

توقعات بطقس غير مستقر غدًا

يتوقع انخفاض في درجات الحرارة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

طقس غير مستقر:

وتوقع مركز الأرصاد أن يشهد يوم غد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما توقع انخفاضًا في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئيًّا على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة كذلك على أجزاء من وسط المملكة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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