الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

توقعات بطقس غير مستقر غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

طقس غير مستقر:

وتوقع مركز الأرصاد أن يشهد يوم غد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما توقع انخفاضًا في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئيًّا على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة كذلك على أجزاء من وسط المملكة.

