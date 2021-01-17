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شكرا لقرائتكم توقعات بطقس غير مستقر غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17
كما توقع انخفاضًا في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئيًّا على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة كذلك على أجزاء من وسط المملكة.
توقعات بطقس غير مستقر غدًا
يتوقع انخفاض في درجات الحرارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.
طقس غير مستقر:
وتوقع مركز الأرصاد أن يشهد يوم غد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
كما توقع انخفاضًا في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئيًّا على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة كذلك على أجزاء من وسط المملكة.