السودان : استهداف السعودية يؤكد خطورة ميليشيات الحوثي على الأمن الإقليمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أدانت السودان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ثلاث طائرات مفخخة من دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

السودان تدين الهجمات الحوثية

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وتعكس بجلاء مدى الخطر الذي تمثله ميليشيات الحوثي على الأمن الإقليمي، وعلى الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن.

تجديد التضامن مع السعودية

وأعربت الخرطوم عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن يوم الجمعة، اعتراض وتدمير (3) طائرات دون طيار “مفخخة” معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الحديدة باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح يوم الجمعة الماضية من اعتراض وتدمير (3) طائرات دون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المملكة.

وأوضح العميد المالكي أن الطائرات بدون طيار (المفخخة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (الحديدة) وتم اعتراضها وتدميرها.