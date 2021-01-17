فيديو.. متحدث الصحة يوضح لـ”المواطن” آلية التعامل مع المشككين في لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن آلية الوزارة في التعامل مع المشككين في فعالية لقاح كورونا.

وقال العبدالعالي ردًا على سؤال متابعات الخليج 365 اليوم إن هناك 3 أمور يجب أخذها بعين الاعتبار، أولها هو التأكيد على قيام الجهات المعنية بمتابعة الشائعات أو الأفكار السلبية التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل أو وسائل الإعلام بوجه عام مؤكدًا الثقة في قدرة هذه الجهات على القيام بدورها.

أما الأمر الثاني فحدده متحدث الصحة بأنه الرهان على وعي المجتمع الذي أكد أنه حائط صد أمام الشائعات وأمام المشككين في فعاليات اللقاح، فيما أشار إلى أن الأمر الثالث هو موقف هؤلاء المشككين أمام ضمائرهم وأمام الله سبحانه وتعالى حين يتسببون في إصابة شخص بالمرض بعدما شككوه في فعالية اللقاح.

فعالية لقاح كورونا

وكان العبدالعالي أكد اليوم أن قرابة 300 ألف شخص حصلوا على لقاح كورونا المستجد في المملكة منذ بداية التطعيم في منتصف الشهر الجاري مشيرًا إلى مأمونية وفعالية اللقاح.

وتابع أنه لم يتم رصد أية أعراض جانبية غير متوقعة وأن كل من حصلوا على اللقاح حالتهم الصحية مطمئنة.

