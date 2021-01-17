رابط منصة مدرستي التعليم عن بعد والفصل الدراسي الثاني في المملكة

منصة مدرستي للتعليم عن بعد التي أقرتها وزارة التعليم السعودي من أجل القيام بمهمة حصول الطلبة على التعليم خلال أزمة كورونا الحالية، ومع انتهاء النصف الأول ونجاح التجربة في التعليم الإلكتروني يتم حاليا البدء في النصف الدراسي الثاني ولذلك نجد البحث يدور حول رابط منصة مدرستي وتسجيل الدخول على المنصة، سوف نتابع معكم الجديد في أول يوم لعودة الطلبة غلى منصة مدرستي التعليمية.

رابط منصة مدرستي التعليم عن بعد

منصة مدرستي والعودة إلى المدرسة من خلال التعليم الإلكتروني يتم حاليا ومن اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، لاستكمال العام الدراسي الذي توقف بالطريقة النظامية نتيجة لانتشار جائحة كورونا، ويمكن العودة إلى منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة التعليم عن بعد” منصة مدرستي”

تسجيل الدخول للطالب من خلال حساب مايكروسوفت أوفيس.

كتابة الربيد الإلكتروني وكلمة السر والضغط على التالي،

الانتقال إلى منصة مدرستي والدخول على قائمة الطالب.

البحث عن الجدول الخاص بالحصص التي وضعها المعلم.

اختيار المادة وتحديد الحصة والضغط على انضمام.

يقوم المعلم بمنح الإذن للطالب للدخول إلى الحصة الافتراضية.

تحديث منصة مدرستي

استغلت وزارة التعليم في المملكة الفرصة الخاصة بإجازة نصف العام وتم تحديث منصة مدرستي وإضافة عدد من المواد والأنشطة والمواد الإثرائية وغيرها، حتى يتمكن الطلبة من الاستعانة بها خلال الدراسة وكذلك المعلم .