شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة ينشر صورة نقش مبنى من القرن الأول قبل الميلاد بالقريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود اليوم (الأحد) عبر حسابه في تويتر، صورة نقش تاريخي. وأوضح الأمير بدر في تغريدته أن موقع النقش في قصر إثرة النبطي «المذهن» في القريات بمنطقة الجوف، ويعود تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد.

يذكر أن محافظة القريات تحوي العديد من المواقع الأثرية والتاريخية المحتفظة بالطراز التراثي القديم، وغير ذلك من المواصفات المعمارية التراثية الرائعة النابعة من تراث وثقافة المملكة.