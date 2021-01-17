شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة، وذلك بمركز نجود الطبي المجاور لمستشفى الملك فهد العام.

وعقب التدشين، تلقى أمير المنطقة ونائبه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلانا عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في المدينة المنورة، التي سيليها خلال المرحلة القادمة التوسع في تقديم اللقاح لكافة المواطنين والمقيمين بالمنطقة ومحافظاتها.

ونوه الأمير فيصل بن سلمان بعد تلقيه الجرعة الأولى بالجهود الكبيرة التي أولتها حكومة خادم الحرمين للتعامل مع هذه الجائحة، والتي أسهمت في الحد من انتشار الفايروس، وما نراه اليوم من انحسار ملحوظ بتوفيق من الله تعالى، ثم بالأعمال الاحترافية التي انتهجتها الجهات المختصة في التعامل مع هذه الجائحة العالمية.

وحث أمير المدينة المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره المملكة العربية السعودية مجاناً للجميع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويُديم عليها أمنها واستقرارها.

من جهتها، نصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفايروس، مُؤكدةً مأمونية اللقاح وفاعليته نظراً لاجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

يُذكر أن مركز نجود الطبي بالمدينة المنورة تم تجهيزه ليكون مقراً لحملة التطعيم ضد كورونا، لتوفر جميع الخدمات الأساسية فيه، فهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال تجهيز 10 أجنحة في كل جناح (5 محطات تطعيم) وجناحان للحالات الطارئة بإجمالي 50 محطة تطعيم يُديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.