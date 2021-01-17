شكرا لقرائتكم خبر 40 % من الشارع المكي غير راضين عن أداء شركات النظافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع للرأي أجراه المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة عدم رضا نحو 40 % من الشارع المكي عن أداء شركات النظافة العاملة في الأحياء السكنية، حيث شارك في الاستبيان عدد من أطياف المجتمع المكي في أحياء متفرقة بمكة المكرمة.

وأوضح عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي لـ«مكة» أن الاستبيان أرسل قبل ثلاثة أشهر ونشر على موقع المجلس، وتعددت المشاركات المجتمعية فيه، حيث لوحظ ارتفاع نسبة عدم الرضا من النظافة والصحة البيئة في الأحياء، مبينا أن قيمة عقود النظافة التي أبرمت مع الشركات المعنية كبيرة، ولا تواكب النصوص الموجودة في هذه العقود، وبالتالي لا تواكب تطلعات الشارع المكي ولا حتى المجلس البلدي.

وقال» في حين نجد أن نفس الشركات المعنية بالنظافة في العقد الأول جرى التجديد معها وأخطر المجلس أمانة العاصمة المقدسة بنتائج الاستبيان الذي عمله، وفي انتظار ردهم حيث سيرفع المجلس بعد ذلك للوزارة وإشعارها بنتائج الاستبيان».

وتضمن الاستبيان 20 استفسارا، منها 4 استفسارات متعلقة ببيانات المشارك في الاستبيان، و16 استفسارا متنوعا منها جزء متعلق بالنظافة والجزء الآخر متعلق بصحة البيئة، ومن بينها (مدى رضاك عن النظافة في حيك، يشكل البعوض ظاهرة في الحي، تفريغ حاويات النفايات الخاصة بالأمانة في حيك، إزالة المخلفات كبيرة الحجم من الشوارع، كالأثاث والأجهزة المنزلية التالفة، توفير حاوية بجوار سكنك).

استفسارات الاستبيان:

. هل يشكل انتشار الذباب ظاهرة في الحي؟

. نظافة وغسيل حاويات النفايات

. مكافحة القوارض والحيوانات الضالة

. وسائل مكافحة حمى الضنك

. رقابة الأمانة على نظافة المحلات والمتاجر

. إزالة السيارات التالفة من الأحياء

. أداء عمال النظافة في حيك

. تعامل سكان الحي مع النفايات

. نظافة الشوارع

. مخلفات البناء مجهولة المصدر

. ردم المستنقعات