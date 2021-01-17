ندوة تستعرض تطلعات الملك سلمان وأثر سياساته الحكيمة في بناء المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، تعقد جامعة أم القرى ممثلة في كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بالتنسيق مع دارة الملك عبدالعزيز الأربعاء المقبل، ندوة «المملكة المستقبل في ضوء تطلعات واستراتيجيات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

وأكد رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب أهمية كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة، في دعم الدراسات التاريخية المتعلقـة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتوثيـق جهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة التاريخ الوطنيِ والإسلاميِ، لافتا إلى أن الهدف من إنشـاء الكرسي يرتكز على مكونين مهمين، هما: مكـة وسلمـان اللذان أضفيـا تميزا في الدراسات المقدمة، وكانا معينا ثريا للأبحاث النوعية، وريادة تتشرف بها الجامعة.

بدوره بين أستاذ الكرسي الدكتور عبدالله الشريف أن الندوة ستحظى بمشاركة المستشار في الديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد السماري، كما يطرح نائب رئيس مجلس الشورى سابقا الدكتور عبدالله المعطاني ورقة تستعرض تاريخ المملكة العريق والواقع الزاهر والمستقبل المأمول، فيما سيتحدث عضو مجلس الشورى، أستاذ التاريخ في جامعة الملك سعود سابقا الدكتور أحمد الزيلعي في ورقته عن ملامح تطلعات واستراتيجيات الملك سلمان، وأثر سياساته الحكيمة وخبرته في بناء المستقبل، ويستقرئ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن العرابي دور رؤية المملكة 2030 في استشراف وبناء مملكة المستقبل.