شكرا لقرائتكم خبر دليل رقمي لخدمات التوثيق المنتقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة العدل الدليل الرقمي لخدمات التوثيق المنتقلة حديثا وفق نظام التوثيق الجديد، من المحاكم إلى كتابات العدل، ويمكن الاستفادة منها الكترونيا عبر بوابة «ناجز».

واشتمل الدليل على شرح لخدمات توثيق الزواج، إضافة إلى توثيق الخلع والحضانة والوقف والوصية والرجعة والطلاق، وتوثيق ورثة المتوفى.

وتضمن الدليل التعريف بكيفية الاستفادة من الخدمة الكترونيا، من خلال خطوات بسيطة وميسرة، مما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، ويختصر الوقت والجهد عليهم.

وأكدت الوزارة المضي قدما في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.

الدليل تضمن «توثيق زواج»

خطوات للاستفادة من الخدمة