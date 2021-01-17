دليل رقمي لخدمات التوثيق المنتقلة

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واشتمل الدليل على شرح لخدمات توثيق الزواج، إضافة إلى توثيق الخلع والحضانة والوقف والوصية والرجعة والطلاق، وتوثيق ورثة المتوفى.وتضمن الدليل التعريف بكيفية الاستفادة من الخدمة الكترونيا، من خلال خطوات بسيطة وميسرة، مما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، ويختصر الوقت والجهد عليهم.
وأكدت الوزارة المضي قدما في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.
الدليل تضمن «توثيق زواج»
خطوات للاستفادة من الخدمة
- الدخول على «ناجز» اختيار الخدمات الالكترونية
- ثم الحالات الاجتماعية
- اختيار طلبات الحالات الاجتماعية
- ثم طلب جديد
- اختيار الخدمة
- تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله
- استلام إشعار بصدور الوثيقة
- تبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية
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