بدء حملة التطعيم ضد كورونا في المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان أمس، بحضور نائبه سعود بن خالد، مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة، وذلك بمركز نجود الطبي المجاور لمستشفى الملك فهد العام.

وعقب التدشين، تلقى أمير المنطقة، ونائبه، الجرعة الأولى من اللقاح، إيذانا ببدء حملة التطعيم باللقاح في المدينة المنورة، والتي سيليها خلال المرحلة المقبلة التوسع في تقديم اللقاح لكل المواطنين والمقيمين بالمنطقة ومحافظاتها.

ونوه الأمير فيصل بن سلمان بعد تلقيه الجرعة الأولى، بالجهود الكبيرة التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعامل مع هذه الجائحة، والتي أسهمت ولله الحمد في الحد من انتشار الفيروس، وما نراه اليوم من انحسار ملحوظ بتوفيق من الله تعالى، ثم بالأعمال الاحترافية التي انتهجتها الجهات المختصة في التعامل مع هذه الجائحة العالمية.

وحث المواطنين والمقيمين على المبادرة بالتسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره المملكة مجانا للجميع، سائلا الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

من جهتها، نصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي»، لأخذ اللقاح، حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، مؤكدة مأمونية اللقاح وفاعليته، نظرا لاجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأطلقت الوزارة أمس أولى مراحل اللقاح للجرعة الأولى بمركز نجود الطبي بالمدينة المنورة الواقع بقرب مستشفى الملك فهد العام، حيث يعد المركز أحدث مستشفى ميداني لرعاية مصابي كوفيد -19، واعتمد أمير المنطقة هذا الاسم تخليدا لتضحيات الممرضة نجود الخيبري رحمها الله التي توفيت خلال رعايتها لمصابي كورونا إبان الجائحة.

ويعد مساهمة مجتمعية من القطاع الخاص لمنظومة الطاقة الوطنية لدعم جهود الصحة، وجرى تخصيصه سابقا كمستشفى ميداني لمصابي كورونا خلال مواجهة الجائحة.