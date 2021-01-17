الرياض الأعلى في مخالفات كورونا خلال أسبوع

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26 / 5 / 1442هـ حتى3 / 6 / 1442هـ.وبلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية 20502 مخالفة في جميع المناطق خلال الفترة نفسها، وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى، تلتها مكة المكرمة بـ 2822 مخالفة.
وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق:
الرياض 7422
مكة المكرمة 2822
القصيم 2178
الشرقية 2132
المدينة المنورة 1898
الجوف 1354
الباحة 897
تبوك 477
حائل 427
عسير 367
الحدود الشمالية 272
جازان 123
نجران 84
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