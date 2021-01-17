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الرياض الأعلى في مخالفات كورونا خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة الرياض أعلى مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من بـ7422 مخالفة، خلال الفترة من

26 / 5 / 1442هـ حتى3 / 6 / 1442هـ.

‏وبلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية 20502 مخالفة في جميع المناطق خلال الفترة نفسها، وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى، تلتها مكة المكرمة بـ 2822 مخالفة.

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات بحسب المناطق:

الرياض 7422

مكة المكرمة 2822

القصيم 2178

الشرقية 2132

المدينة المنورة 1898

الجوف 1354

الباحة 897

تبوك 477

حائل 427

عسير 367

الحدود الشمالية 272

جازان 123

نجران 84

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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