الرياض الأعلى في مخالفات كورونا خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة الرياض أعلى مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد بـ7422 مخالفة، خلال الفترة من 26 / 5 / 1442هـ حتى3 / 6 / 1442هـ. ‏وبلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية 20502 مخالفة في جميع المناطق خلال الفترة نفسها، وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى، تلتها مكة المكرمة بـ 2822 مخالفة. ‏وبلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية 20502 مخالفة في جميع المناطق خلال الفترة نفسها، وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى، تلتها مكة المكرمة بـ 2822 مخالفة. وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق: الرياض 7422 مكة المكرمة 2822 القصيم 2178 الشرقية 2132 المدينة المنورة 1898 الجوف 1354 الباحة 897 تبوك 477 حائل 427 عسير 367 الحدود الشمالية 272 جازان 123 نجران 84

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