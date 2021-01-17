متحدث الصحة: 300 ألف شخص تلقوا اللقاح دون أعراض جانبية

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وأبان أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي، لافتا إلى أنه لم ترصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.ونوه خلال مؤتمر صحفي أمس إلى أن مؤشرات تسجيل الحالات المؤكدة وحالات التعافي والحالات الحرجة في المملكة تسير نحو الإيجابية والانحسار، مضيفا أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة.
وأوضح أن عدد المتعافين وصل إلى 356687 حالة، بإضافة 146 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6323 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة.
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