رصد 25 مخالفة تكدس بأسواق الشرقية

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وأكدت الأمانة استمرار حملاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية، داعية الجميع إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية 1527 جولة رقابية في أسواق المنطقة، نتج عنها رصد 33 مخالفة، منها 25 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و8 مخالفات عدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية.وأكدت الأمانة استمرار حملاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية، داعية الجميع إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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