شكرا لقرائتكم خبر آلية زمنية لتوزيع الكتب المدرسية وفق البروتوكولات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفق آلية زمينة محددة بدأت المدارس التابعة للإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية، والالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، للحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين بالمدارس.

وتتولى كل مدرسة تسليم الكتب الدراسية لطلابها وأولياء أمورهم، من خلال لجنة إدارية للإشراف على تنظيم عملية التسليم، وتحديد موعد وطريقة الاستلام، وفق خطة زمنية أعلن عنها عبر حساب المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما جرى إرسال رسالة نصية على هواتف أولياء الأمور لتحديد موعد تسلم المقررات الدراسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات، وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم ولتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن بأعداد محددة.

وشددت وزارة التعليم على جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات ضرورة مراعاة اتخاذ إدارات المدارس لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار الجائحة عند توزيع وتسليم الكتب، حيث وفرت الوزارة 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني، وجرى ترحيلها للإدارات وتسليمها للمدارس منذ فترة.

الخطة شملت: