شكرا لقرائتكم خبر آلية زمنية لتوزيع الكتب المدرسية وفق البروتوكولات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتولى كل مدرسة تسليم الكتب الدراسية لطلابها وأولياء أمورهم، من خلال لجنة إدارية للإشراف على تنظيم عملية التسليم، وتحديد موعد وطريقة الاستلام، وفق خطة زمنية أعلن عنها عبر حساب المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما جرى إرسال رسالة نصية على هواتف أولياء الأمور لتحديد موعد تسلم المقررات الدراسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات، وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم ولتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن بأعداد محددة.وشددت وزارة التعليم على جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات ضرورة مراعاة اتخاذ إدارات المدارس لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار الجائحة عند توزيع وتسليم الكتب، حيث وفرت الوزارة 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني، وجرى ترحيلها للإدارات وتسليمها للمدارس منذ فترة.
الخطة شملت:
- تعقيم وتطهير مخازن الكتب والمقررات الدراسية
- عدم دخول الطلاب أو أولياء الأمور للمدارس بشكل جماعي
- تنظيم دخول الطلاب للاستلام تحت إشراف إدارة المدرسة
- لا تستغرق عملية استلام الطالب للكتب دقائق معدودة
- أن يظل بقية الطلاب وأولياء الأمور داخل سياراتهم خارج المدرسة
كانت هذه تفاصيل خبر آلية زمنية لتوزيع الكتب المدرسية وفق البروتوكولات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.