192 متجرا مخالفا لاحترازات كورونا في جازان

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وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان، في بيانه أمس أن الفرق الرقابية نفذت 2265 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحلات التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية، وطبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، فيما صادرت 4112 كجم من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، وقامت بتطهير وتعقيم 480 موقعا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 192 محلا تجاريا مخالفا للاشتراطات والاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان، في بيانه أمس أن الفرق الرقابية نفذت 2265 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحلات التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية، وطبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، فيما صادرت 4112 كجم من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، وقامت بتطهير وتعقيم 480 موقعا.

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