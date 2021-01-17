شكرا لقرائتكم خبر بدء القبول لدبلوم الأمن السيبراني بجامعة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



واشترطت الجامعة على الراغبين في الالتحاق بدبلوم «الأمن السيبراني» الشهادة الجامعية في تخصصات «تقنية المعلومات، علوم الحاسب، نظم المعلومات، وهندسة البرمجيات»، وفي دبلوم «الأمن الفكري» الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات، مشيرة إلى أن التسجيل متاح عبر الرابط الالكتروني المخصص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، استقبال طلبات القبول والتسجيل في دبلومي «الأمن السيبراني» و»الأمن الفكري»، ويستمر التسجيل حتى العشرين من الشهر الحالي.واشترطت الجامعة على الراغبين في الالتحاق بدبلوم «الأمن السيبراني» الشهادة الجامعية في تخصصات «تقنية المعلومات، علوم الحاسب، نظم المعلومات، وهندسة البرمجيات»، وفي دبلوم «الأمن الفكري» الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات، مشيرة إلى أن التسجيل متاح عبر الرابط الالكتروني المخصص.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء القبول لدبلوم الأمن السيبراني بجامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.