شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قام الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، بتلقى أمير منطقة مكة المكرمة الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع تويتر مقطع فيديو لأمير المنطقة، وهو يتلقى الجرعة الثانية للقاح في مركز اللقاحات الأول.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات 364929 حالة.