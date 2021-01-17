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بالفيديو.. أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قام الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، بتلقى أمير منطقة مكة المكرمة الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع تويتر مقطع فيديو لأمير المنطقة، وهو يتلقى الجرعة الثانية للقاح في مركز اللقاحات الأول.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات 364929 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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