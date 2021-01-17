شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الحبيب يوضح كيف انتقل التعصب الرياضي من مرحلة التعدي إلى الطقطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، إن التعصب الرياضي ليس مرضا نفسيا، وانتقل مؤخرا من مرحلة " التعدي " إلى " الطقطقة ".

وأضاف " الحبيب " خلال لقائه عبر برنامج " سيدتي ":" قديما كانت تكسر السيارات أثناء المباريات وعند أبواب الاستادات، ولكن الآن يجهزون نكت لما بعد المباراة وبالتالي انتقلوا من التعدي إلى الطقطقة ".

وشدد " الحبيب " على ضرورة تربية الأبناء على متابعة الكرة الجميلة، لافتا:" في مبادئ علم النفس يحتاج الإنسان إلى الإنتماء والانتصار على الآخر ".