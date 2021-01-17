شكرا لمتابعة خبر عن 3 فئات ممنوعة من التطعيم بلقاح كورونا " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، أن الدراسات لا تزال قائمة حول إمكانية حصول الحوامل على لقاح كورونا ومن هم دون الـ18 عامًا.

وأشار " العبدالعالي "، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، إلى الفئات الممنوعة من التطعيم بلقاح كورونا، وتشمل من يعاني من الحساسية الشديدة جدا والمفرطة التي تؤدي إلى وعكة صحية مصحوبة بارتفاع درجة الحرارة حتى يشفى منها، المصاب بكورونا وحالته لا تزال نشطة سواء بأعراض أو بدون أعراض.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 146 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 356687 حالة، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6323 حالة.