شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عائلة بجازان تهدي والدهم سيارة جديدة بمناسبة شفائه من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قامت عائلة من منطقة جازان بإهداء والدهم سيارة جديدة، بمناسبة شفائه من فيروس "كورونا".

وبين مقطع فيديو، أبناء المواطن أثناء استلامهم مفتاح السيارة وتزيينها قبل إهدائها لوالدهم، الذي تأثر وذرف الدموع في رد فعل عفوي منه تجاه ما قام به أبناؤه.

وأوضح نجل المواطن يدعى موسى قصادي أن الهدية تعد نوعا من البر بالوالد والاحتفال بشفائه من "كورونا"، بعد تعبه ومعاناته لمدة أسبوعين.