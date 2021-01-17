شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح شروط سفر العمالة المنزلية بتأشيرة خروج نهائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، شروط سفر العمالة المنزلية بتأشيرة خروج نهائي.

وقالت الجوازات: "بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد".

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه من أحد المتابعين بشأن ‏ماهي الطلبات الحالية لسفر العمالة المنزلية بتأشيرة خروج نهائي إلى مانيلا؟ "