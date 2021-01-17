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بالفيديو.. أمير المدينة المنورة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تلقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان وسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل اليوم الأحد الجرعة الأولى من لقاح كورونا .

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تدشين مركز لقاحات كورونا في المنطقة لخدمة المواطنين والمقيمين بها .

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أكد على افتتاح مراكز للقاح كورونا مجانية في جميع المناطق تيسييراً على المواطنين والمقيمين .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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