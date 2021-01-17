شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير المدينة المنورة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تلقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان وسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل اليوم الأحد الجرعة الأولى من لقاح كورونا .

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تدشين مركز لقاحات كورونا في المنطقة لخدمة المواطنين والمقيمين بها .

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أكد على افتتاح مراكز للقاح كورونا مجانية في جميع المناطق تيسييراً على المواطنين والمقيمين .