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شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير المدينة المنورة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):تلقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان وسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل اليوم الأحد الجرعة الأولى من لقاح كورونا .
يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تدشين مركز لقاحات كورونا في المنطقة لخدمة المواطنين والمقيمين بها .
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أكد على افتتاح مراكز للقاح كورونا مجانية في جميع المناطق تيسييراً على المواطنين والمقيمين .