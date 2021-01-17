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«الغذاء والدواء» توضح عقوبة صنع عبوات وأغلفة المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المغشوشة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن عقوبة مخالفة نظام الغذاء والدواء، بإدخال أو صنع أو طباعة أو حيازة أو بيع عبوات وأغلفة المستحضرات الصيدلانية أو العشبية بقصد الغش.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يعرض المنشأة لعقوبة تبلغ 50 ألف ريال، بحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالمرسوم الملكي رقم م/108 وتاريخ 22/8/1441 هـ.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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