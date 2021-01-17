شكرا لمتابعة خبر عن «الغذاء والدواء» توضح عقوبة صنع عبوات وأغلفة المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المغشوشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن عقوبة مخالفة نظام الغذاء والدواء، بإدخال أو صنع أو طباعة أو حيازة أو بيع عبوات وأغلفة المستحضرات الصيدلانية أو العشبية بقصد الغش.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يعرض المنشأة لعقوبة تبلغ 50 ألف ريال، بحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالمرسوم الملكي رقم م/108 وتاريخ 22/8/1441 هـ.