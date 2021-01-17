شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من صحة الشمالية بشأن رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت صحة منطقة الحدود الشمالية، أن جميع مخالفات الإجراءات الاحترازية والوقائية في خرائط سناب “شات الحدود الشمالية” يتم رصدها من قبل فريق مختص.

وقالت صحة الشمالية، في بيان لها : “نود التنبيه بأن جميع مخالفات الإجراءات الاحترازية والوقائية في خرائط سناب شات الحدود الشمالية يتم رصدها من قبل فريق مختص وإحالتها للجهة المعنية.

وأضافت صحة الشمالية “لذا نأمل من الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الجميع إن شاء الله من كورونا المستجد".